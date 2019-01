Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Parcours Tremplin - 25/01/2019

Plus de 60% des étudiants de première année d’étude supérieur échouent et se retrouvent en questionnement ou en décrochage dû à une mauvaise orientation ! Après les partiels beaucoup d’étudiants se posent la question de continuer ou d’arrêter les études qu’ils ont démarrés. C’est pour y répondre qu’un parcours s’est ouvert spécialement pour eux au sein de l’ASBL «IFFEurope.be». Ce programme démarre le 4 février. On en parle avec Virginie Dhellemes et Roland Vaxelaire co-fondateurs de IFFEurope.

Émission Tendances Première