Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Le bilan des compétences - 19/12/2018

Le bilan de compétences : faire le point sur sa carrière pour mieux avancer en 2019 Au cours d’une carrière, on peut avoir besoin de faire le point sur ses compétences professionnelles mais aussi sur ses aspirations et sur la façon dont on veut évoluer. C’est précisément l’objectif du bilan de compétences. Mais en quoi consiste-t-il, en quoi est-il utile et comment peut-on en bénéficier? Présenté par Jean-Olivier de Jobyourself.

Émission Tendances Première