Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Impact Action - 05/12/2018

Impact Action : une nouvelle perspective pour notre monde de demain ? Le mot « impact » est de plus en plus utilisé pour définir le potentiel des actions des citoyens, des institutions et des entreprises en matière environnementale, d’entrepreneurial social, de développement durable, … Au lendemain de la marche pour le climat, nous allons faire le point sur ce mouvement en présentant autre le prochain Impact Summit qui aura lieu le 11 décembre à Bruxelles. Avec Macha Bertrand de l’Impact Summit et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première