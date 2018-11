Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Le Frugalisme - 21/11/2018

Le Frugalisme : et si on arrêtait de travailler à 40 ans ? Vivre heureux avec peu, venu des Etats-Unis, le « frugalisme » fait des adeptes en Europe et Belgique. Le concept permet de pouvoir partir très tôt à la retraite. Comment organiser sa vie dès son plus jeune âge pour réussir à vivre sans travailler après 40 ans ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

