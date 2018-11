Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Déconnexion générale ! - 19/11/2018

Déconnexion générale ! Le Mouvement politique des objecteurs de croissance, le journal Kairos et la Maison du Livre, avec le soutien de Technologos, invitent à une journée de réflexion le 24 novembre 2018. "La propagande technophile occupe notre quotidien par un matraquage publicitaire dans les médias et les discours politiques. Impossible d’y échapper, difficile de faire entendre une voix discordante sur le mythe du numérique « bienfaiteur et dispensateur de progrès »." Avec Alain Adriaens, co-organisateur.

Émission Tendances Première