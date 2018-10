Tendances Première : GERMAIN ET NOUS 3.0 - Au fil de soi - 04/10/2018

Le bonheur est parfois à notre portée mais nous ne le voyons pas. "Au fil de soi" vous propose des livres pratiques et accessibles, rédigés par des experts, qui font grandir et avancer vers le bien-être. Trouvez, construisez, partagez ce bonheur si précieux, au fil de vos lectures. A travers 2 des titres de cette collection (Mother Power et 50 activités pour un enfant heureux) nous faisons la rencontre de Marion Mc Guinness

Émission Tendances Première