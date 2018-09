Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Conseils livres avec Deborah Danblon - 19/09/2018

Conseils livres avec Deborah Danblon. Summer Kids – Mathieu Pierloot – Ecole des loisirs. Un roman fin et fort sur l’intensité des sentiments des jeunes adultes, écartelés entre des toujours et des jamais. Des personnages fragiles et attachants. Plein de failles comme dans la réalité. Un texte puissant, qui dépeint la réalité comme elle est, sans fards et sans voiles. La fille d’avril – Annelise Heurtier – Casterman. En quelque pages, nous voici sous le charme de Catherine, le cœur battant de ses audaces, les mains moites de crainte qu’elle n’y arrive pas, en empathie totale avec ses efforts pour être qui elle rêve sans heurter ceux qu’elle aime. Une bien belle leçon de vie toutes générations confondues.

Émission Tendances Première