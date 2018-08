Les makers, comprenez ceux qui créent et fabriquent, partent de l’idée que n’importe qui peut innover et lancer son entreprise. Pour un maker, chacun peut apporter des idées neuves et expérimenter, avec des outils traditionnels ou des imprimantes 3D, à la mode “Do It Yourself”. Êtes-vous prêt à devenir un maker ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première