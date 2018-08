Tendances Première : Germain et nous 3.0 - Impossible = I'm possible - 01/08/2018

Et si tout ce qui me limite dans la vie, devenait « sans limite ». Dans notre vie, une majeure partie de ce que nous pensons, disons et faisons est régie par un certain automatisme de fonctionnement. OUI, nous sommes en ‘pilotage automatique’ sans prêter réellement attention à nos propos, nos actions, nos croyances quelles qu’elles soient. Au fil du temps, nous sommes «devenu(e)s» ces croyances, ces actions…. Mais en réalité, elles ne sont pas moi. Décryptage avec Valentine De Jonghe, thérapeute.

Émission Tendances Première