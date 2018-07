GERMAIN ET NOUS 3.0 Pierre Portevin (auteur de « Osez, ça change tout. Ed. Eyrolles) fera la distinction entre plaisir et bonheur, et notamment les impacts hormonaux, les dérapages et addictions (comme le smartphone et FB) découlant sur l'importance de revenir à une culture de l'effort. Sans excès bien sûr…

Émission Tendances Première