Elle était tradeuse, elle est devenue fleuriste, il était manager comptable, il est passé ébéniste ... Aujourd'hui, et a contrario des générations précédentes, notre vie professionnelle n'est plus figée pour l'éternité. Qu'est-ce que le switch ? Changer de vie professionnelle à 25 ans, 30 ans ou 90 ans, est-ce que c'est possible ? On en parle avec Jean-Olivier Collinet, administrateur délégué à Job Yourself.

Émission Tendances Première