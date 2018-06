Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Se préparer à l’accouchement en pleine conscience....

GERMAIN ET NOUS 3.0 Donner naissance à un enfant représente un sérieux condensé de vie, et si en plus, c’est le premier bébé, l’expérience s’avère être transformatrice. Mais, la société actuelle et ses sollicitations ne sont pas propices à une préparation idéale. Focus sur un accompagnement prénatal basé sur la pleine conscience avec Caroline Lesire, instructrice de méditation et Faouzia Ismaïli sage-femme, auteures du livret « Je me prépare à l’accouchement en pleine conscience » (Ed. Jouvence).

