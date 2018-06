Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - La ‘disruption’, un terme qui inquiète et fascine...

GERMAIN ET NOUS 3.0 La ‘disruption’, un terme qui inquiète et fascine à la fois ! Il désigne des changements importants et fondamentaux, occasionnés par une innovation (une technologie nouvelle, une forme inédite de concurrence...) et susceptibles de terrasser toute une industrie en un rien de temps. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself nous parle de cette tendance qui bouscule les règles établies pour innover.

Émission Tendances Première