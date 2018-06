Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Vivre et apprendre de ses échecs. Avec Jean-Olivier...

GERMAIN ET NOUS 3.0 Vivre et apprendre de ses échecs. On entend souvent dire que les erreurs sont formatrices, qu'un échec est toujours une manière d'apprendre sur soi et de rebondir. Mais est-ce bien vrai? Jean-Olivier Collinet de Jobyourself nous expliquera comment gérer ses échecs et ne pas se laisser abattre lorsque les choses ne suivent pas le cours prévu

Émission Tendances Première