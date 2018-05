Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - L'informatisation en milieu scolaire - 14/05/2018

L’asbl Forsud a pour mission de sélectionner, coordonner et gérer les offres de formation continue en informatique à destination des enseignants des six communes de la région de Chimay. Son utilité n’est plus à démontrer, elle a équipé la plupart des implantations scolaires en matériel informatique de pointe, et formé à ceux-ci quasi tous les enseignants du fondamental de tous les réseaux présents sur le territoire. Avec Nicolas Pettiaux professeur d’informatique à la Haute École Bruxelles-Brabant et organisateur du colloque international Educode et Erick Mascart, formateur chez Forsud. https://www.forsud.be/

Émission Tendances Première