Les tests de personnalité ont envahi les cabinets de recrutement, les départements de Ressources humaines et même les entrepreneurs. Vous remplissez un questionnaire et votre profil de personnalité apparaît, parfois stupéfiant de réalité. Quelle valeur y accorder ? Doit-on s'en méfier ? Comment s'y préparer ? Avec Jean Olivier Collinet de Job Yourself.

Émission Tendances Première