Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - "We have the choice" : des rencontres interculturelles...

Être frappée par un acte de terrorisme et de haine et choisir délibérément de répondre à cette violence aveugle par l’amour. C’est ce que fait Kristin Verellen, qui a perdu son compagnon Johan Van Steen dans les attentats de Maelbeek le 22 mars. Et elle le fait tant par la parole que par les actes. En proposant, dans un climat de peur et de durcissement, des rencontres interculturelles à travers tout le pays au sein de « cercles » de partage avec l’équipe grandissante des bénévoles de We have the choice. Ou en écrivant ce livre intime dont les poèmes, accompagnés des photographies inédites de Johan Van Steen, sont profondément émouvants.

