Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Les 100 jours des rhétoriciens de Saint-Michel -...

La journée des 100 jours est importantes pour nos rhétoriciens. Mais souvent elle ne ressemble plus à grand-chose. Dorotha Loks a eu l’idée de bousculer un peu tout ça. « Le 26 mars 2018, Les rhétoriciens vont vivre une aventure inoubliable et constructive sous le signe de l’environnement, du bio, du durable et de la créativité ! Une journée « autre », pas si traditionnelle que cela… »

Émission Tendances Première