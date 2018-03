Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - 9 mars 2018 : Deuxième Journée Nationale du pyjama -...

Take Off organise le 9 mars 2018, la deuxième Journée Nationale du Pyjama. Une journée de sensibilisation et de solidarité avec les enfants gravement malades, destinée à informer les écoles afin de permettre à tous les enfants qui en ont besoin de bénéficier des services de l’asbl. Ouftivi s’associe pleinement à l’opération. Avec Mimie Charlier (responsable partenariats Ouftivi) et Maeva (animatrice) https://www.rtbf.be/ouftivi/

