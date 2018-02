Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Le théâtre interactif tendance. Avec Pierre Lafleur....

GERMAIN ET NOUS 3.0 Le théâtre interactif tendance. Imaginez, une pièce de théâtre, un crime est commis chaque soir et c’est vous qui éluciderez l’affaire ! « Dernier coup de ciseaux » est une Comédie policière interactive, un type de théâtre de plus en plus répandu… Une pièce De Paul Portner. Avec Pierre Lafleur, comédien, pour nous en parler. Au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles, du 28 février au 07 avril. http://www.ttotheatre.com/spectacle/dernier-coup-de-ciseaux/

Émission Tendances Première