GERMAIN ET NOUS 3.0 Ne trouvant pas de livre « intéressant » pour son fils, Caroline Héroux a décidé de les lui écrire. Et ça fait un carton ... au Québec. L'éditeur Dimitri Kennes a donc décidé de distribuer ses livres en Belgique et France. Rencontre avec Caroline Héroux, auteure de « Défense d'entrer ! »

Émission Tendances Première