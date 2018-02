Tendances Première : GERMAIN ET NOUS 3.0 - Les 12 sagesses des arbres - 22/02/2018

GERMAIN ET NOUS 3.0 La plus grande leçon que la forêt nous enseigne est la présence : au contact des arbres et en observant les stratégies qu'ils déploient pour se maintenir en vie, nous nous reconnectons à nous-même et à l'ici et maintenant. Riche de son expérience de forestier, des enseignements transmis par des Amérindiens du Québec et d'heures d'observation passées dans la nature, Vincent Karche livre 12 leçons essentielles à appliquer au quotidien. Avec des exercices inédits pour trouver une nouvelle qualité de présence. Des moments de créativité pour exprimer nos ressentis. Des techniques de respiration ressourçantes et des pratiques comme le Shinrin-Yoku (bain de forêt japonais). Avec notre chroniqueuse Christiane Thiry, experte en accompagnement individuel et en thérapie brève.

