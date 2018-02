Tendances Première : GERMAIN ET NOUS 3.0 - Hackathon - 19/02/2018

Un hackathon, acronyme de "marathon" et "hacking" est un programme d'expérimentation collaborative dans lequel un groupe d'individus est amené à partager des idées, créer des équipes et travailler ensemble sur le développement d'une réelle entrepris. Pourquoi un hackathon, et qui cela intéresse ? Zoom sur un moyen rapide d'innover avec Jean-Olivier Collinet (Job Yourself) et Bastien Van Wylick, fondateur de Sharify et du Hackaton « Impact Trophy ».

Émission Tendances Première