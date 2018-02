Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Ça bouge du côté des pères… Avec Delphine...

GERMAIN ET NOUS 3.0 Ça bouge du côté des pères… 14 février, St Valentin… Toutes les histoires d’amour ne se concluent pas par des enfants. Non, mais beaucoup quand même. Après les premiers émois et ces sentiments hors des contingences matérielles, les amoureux qui deviennent parents, se trouvent face à de nouvelles questions : quels droits pour le père et pour la mère, qui fait quoi, comment on répartit les choses à faire par rapport au bébé, etc. Et là, c’est précisément du côté des hommes que les débats se passent. Avec Delphine Chabbert de la Ligue des Familles.

Émission Tendances Première