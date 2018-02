Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - "Viens t('amusées) !", quand les musées wallons...

« Viens t’a(musées) ! », c’est l’événement culturel familial incontournable pour ne plus entendre vos enfants dire dans un musée « Je m’ennuie ». Escape game, enquête, création 3D, énigme, … à chaque musée son style pour capter l’attention des familles et faire jaillir l’étincelle d’une nouvelle histoire entre jeunes publics et culture. Avec Clément Lalot Coordinateur de l'asbl MSW qui coordonne le projet Marmaille&co. http://www.museozoom.be/marmaille-co/

