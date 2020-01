Tendances Première : Perte de poids et poids de forme.Avec Myriam Kamouh coach en nutrition certifiée sur Auvio

Perdre du poids reste l’une des résolutions les plus répandues en cette période mais aussi l’une des plus frustrante tant il est difficile de s’y tenir. Plutôt que de parler « régime » et « poids idéal », parlons plutôt de « poids de forme ». Adaptée du milieu sportif, on parlera de votre poids optimal, celui qui vous sied parfaitement, avec lequel vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous voulez acquérir un mode alimentaire vitalisant et trouver votre poids de forme ? Ne mangez pas moins, mais mangez mieux. Instaurez des habitudes sur le long terme et gagnez en santé, beauté et vitalité. On en parle avec Myriam Kamouh coach en nutrition certifiée en nutrithérapie.