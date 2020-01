Tendances Première : "L'art de se créer de beaux souvenirs" sur Auvio

" L'art de se créer de beaux souvenirs", c'est le titre du nouveau livre de Meik Wiking, "l'homme le plus heureux du monde". L'auteur de best-sellers consacrés aux bonheur vend 17 de ses livres toutes les heures à travers le monde. Ses recettes pour (re)trouver le bonheur sont donc partagées partout sur la planète. Quels ingrédients produisent de beaux souvenirs, comment se fait-il qu'une odeur puisse nous rendre nostalgique? Est-il possible de se créer de beaux souvenirs et de s'y attacher? Avec quels effets? L'auteur répondra à toutes ces questions.