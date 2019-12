Tendances Première : La clinique du coureur (Ed. Mons) sur Auvio

La clinique du coureur (Ed. Mons) C'est l'une des pratiques sportives les plus accessibles d'un point de vue physique, technique et financier. Entre coureur récréatifs et ultra trail, chacun peut y trouver son bonheur. La course à pieds n’a jamais été aussi tendance, avec son lot de dérives et de fausses croyances. Sur base d’études scientifiques analysées et décortiquées en profondeur, Blaise Dubois, physiothérapeute, spécialiste mondialement reconnu de la prévention et du traitement des blessures en course à pied nous donne quelques conseils pour que la course reste avant toute chose, plaisir.