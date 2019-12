Tendances Première : Nutrition des enfants. Arrêtons de faire n’importe quoi. (ed. Albin Michel) sur Auvio

Nutrition des enfants. Arrêtons de faire n’importe quoi. (ed. Albin Michel) La nutrition est l’obsession numéro un de nombreux parents. Et pour cause : se soucier de l’alimentation de ses enfants est essentiel car les habitudes prises de bonne heure sont la garantie d’un bon équilibre nutritionnel futur. De la grossesse à l’adolescence en passant par la petite enfance, les parents sont en effet confrontés à mille interrogations auxquelles des réponses contradictoires sont souvent apportées. Et si on retrouvait une relation apaisée avec tout cela. On en parle avec le Dr Jean Michel Lecerf, médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques et chef du service Nutrition et activités physique de l’Institut Pasteur à Lille.