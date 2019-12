Tendances Première : Fonds SE’nSE 2019 sur Auvio

Fonds SE’nSE 2019 La Fondation pour les Générations Futures héberge depuis 2016 le Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (Fonds SE’nSE), créé par l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA), qui a pour ambition de contribuer à un monde soutenable en stimulant l'esprit d'entreprendre. Le but : Soutenir les entrepreneurs développant des projets à impact environnemental élevé en leur proposant des moyens financiers sous forme de capital d’amorçage, du partage d'expérience et du réseautage. Cette année, les lauréats sont BC materials (Bruxelles) représenté par Anton Maertens, Entusia (Hans Vermissen) et Little Green Box dont la fondatrice Szandra Gonzalez sera avec nous. Benoit Derenne viendra lui nous parler du Fond.