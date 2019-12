Tendances Première : Le projet BELBEES sur Auvio

Le projet BELBEES La situation des populations d’abeilles sauvages en Belgique n’est pas très claire car la dernière évaluation remonte à plus de 25 ans. Un comble, alors que l’on parle partout d’une situation critique pour cet insectes essentiels. C’est pourquoi le Département de Zoologie de l’Université de Mons a réalisé le projet BELBEES, dont l’objectif est l’évaluation de l’ampleur et des causes du déclin des abeilles sauvages de Belgique afin de créer une liste rouge des abeilles et ainsi adapter les politiques de conservation et améliorer le statut de menace des espèces. Les scientifiques Maxime Drossart et Denis Michez (UMons-Zoologie) proposent des pistes de solutions adressées au monde politique mais aussi à tout un chacun qui peut jouer un rôle dans la protection de la biodiversité. La protection des habitats naturels de ces abeilles sauvages commence parfois par de tout petits gestes comme le fait de laisser un morceau de jardin non cultivé, en laissant la nature faire son travail. www.belbees.be.