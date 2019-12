Tendances Première : Alimentation et écologie sur Auvio

Alimentation et écologie Vous souhaitez prendre soin de votre alimentation mais aussi de la planète ? Vous réalisez que votre empreinte carbone dépend en grande partie de vos choix alimentaires ? Myriam Kamouh (www.greencoachnutrition.com) va nous aider à faire les bons choix pour que votre santé et celle de notre belle planète soient au diapason: végétalisez votre alimentation, choisissez des produits locaux, issus de l'agriculture bio ou raisonnée, minimisez vos déchets, évitez le gaspillage alimentaire...Elle propose de vous faire découvrir des alternatives saines et délicieuses : à vous l’inspiration nouvelle !