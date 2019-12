Tendances Première : Familles séparées et garde alternée, qu’en pensent les jeunes ? sur Auvio

Familles séparées et garde alternée, qu’en pensent les jeunes ? Laura Merla, sociologue de la famille à l’UCLouvain, et son équipe, décortiquent depuis 2 ans le fonctionnement des familles séparées. L’originalité de leur étude est qu’ils se sont basés sur les témoignages et ressentis des jeunes, une première ! Au total, 1.600 jeunes entre 12 et 18 ans (dont 500 vivent dans une famille divorcée ou séparée) en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été interrogé·es : Comment navigue-t-on entre divers lieux de résidence ? Comment vit-on les cultures familiales et les règles de vie qui peuvent être différentes chez la mère et chez le père ? Et, plus globalement : qu’est-ce que ces jeunes nous disent des familles contemporaines ? https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/configurations-familiales-post-divorce-separation-en-fwb-le-point-de-vue-des-adolescent-e-s.html