Tendances Première : Le chant du Bouc (Ed. Flammarion) sur Auvio

Le chant du Bouc (ed. Flammarion) Carmen Maria Vega a été adoptée alors qu’elle n’avait que quelques mois. Elle est née au Guatemala d’une mère activiste, elle le sait, cela fait partie de son histoire. Mais les questions se bousculent. Elle éprouve le besoin viscéral d’en savoir plus. Elle relate son histoire et sa quête dans un ouvrage « le chant du bouc » et à travers son récit c’est la recherche d’identité qui revient à grand pas dans notre société avec le questionnement autour du droit des adoptés, des enfants nés d’un don de sperme ou d’ovocyte, des enfants nés sous X. Une recherche comme une urgence pour certain. Carmen Maria Vega sera notre invitée.