Tendances Première : Babycratie sur Auvio

Babycratie (ed. Renaissance du Livre). Tous les parents « suffisamment bons » le savent, l’éducation n’est pas un long fleuve tranquille et les enfants peuvent parfois mettre beaucoup d’énergie pour ne pas avancer dans la direction qu’on leur indique. Il est alors tout à fait salutaire de se réserver le droit d’être tenté de les « envoyer promener »… Mais c’est là aller à l’encontre de la psychologie positive et de ses préceptes (ne pas frustrer, ne pas punir, « accueillir » la colère de l’enfant…), ce qui a pour conséquence d’épuiser le parent. Ces « théories du bonheur sans tache » s’appliquent en outre aussi à la pédagogie, prétendant fournir à l’enseignant les clés d’une méthode d’apprentissage sans faille. Dans “La dictature de la babycratie”, Bruno Humbeeck accompagne les parents dans cette épreuve quotidienne qu’est l’acte d’éduquer un enfant et leur fournit une véritable bouffée d’oxygène en leur rappelant que l’éducation bienveillante ne doit pas être confondue avec la manifestation d’un bonheur de surface..