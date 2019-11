Tendances Première : Et si les filles se mettaient aux sports collectifs ? sur Auvio

Et si les filles se mettaient aux sports collectifs ? Red Panthers, Red Flames, le nom des équipes féminines de hockey et de football commencent à être de plus en plus connus, moins cependant que leur pendant masculin, mais l’engouement se fait sentir. Et, le nombre de jeunes filles qui choisissent les sports collectifs ne cessent d’augmenter. Pour encore booster ce chiffre, l’Union belge de football lance sa campagne « Love football », l’idée étant d’aller dans les écoles primaires pour attirer plus de jeunes filles vers ce sport d’équipe. Tout bénéfice pour les futures joueuses en herbe, une récente étude a montré que les sports collectifs, en particulier le football, favorisent l’estime et la confiance en soi ! On en parle avec Katrien Jans, Women's Football manager auprès de l'Union belge de football et Christophe Reculez, journaliste sportif à la RTBF.