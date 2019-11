Tendances Première : For Women in Sciences sur Auvio

Le plafond de verre dans les sciences est toujours une réalité: -Seulement 11 % des postes à responsabilités les plus élevés dans le secteur de la recherche scientifique sont occupés par des femmes. -Seulement 29 % des chercheurs d’aujourd’hui sont des femmes. -Seulement 3 % des prix Nobel de sciences ont été décernés à des femmes. -En 2019, aucune femme parmi les 9 lauréats d’un Prix Nobel scientifique. -Deux femmes parmi les 142 lauréats honorés depuis la création des prix internationaux les plus prestigieux en mathématiques (Abel, Wolf et Fields). -Dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA), il n’y a que 22 % de femmes. Lancé depuis 1998 en partenariat avec l’UNESCO, le programme « Pour les Femmes et la Science » de la Fondation L’Oréal, promeut et accompagne les femmes dans le domaine de la recherche scientifique, à différents niveaux. On en parle avec 2 boursières, Paulien Jansen et Tine D’Aes, le Pr. René Rezsohazy, biologiste et Brigitte Bekaert Director Corporate Communication, Sustainability, Philanthropy de L’Oréal Belgilux.

Émission Tendances Première