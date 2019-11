Tendances Première : Les Groupes Balint sur Auvio

Les groupes Balint. Tenter d’améliorer par la parole la qualité thérapeutique de la relation entre le soignant et son patient, tel est la vocation des « groupes Balint ». A l’heure où cette relation a fortement évolué, à l’heure où les soignants sont soumis à des pressions inédites, voir même de la violence de la part de leurs patients, où les burn out et épuisements se multiplient dans le secteur des soins de santé, à l’heure où les déserts médicaux risquent de s’intensifier, il est peut être bon de mettre en avant un outil qui pourrait bénéficier à tous. On en parle avec le Dr Philippe Heureux Médecine généraliste Maître de conférences invité Centre académique de médecine générale Faculté de médecine (UcLouvain)

