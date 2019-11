Tendances Première : La sixième extinction sur Auvio

La sixième extinction Un récent rapport publié par l’IPBES, le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité, annonce que près d’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, le constat est sans appel : nos modèles de production et de consommation sont à l’origine de la "6ème extinction massive" de la biodiversité qui aurait donc déjà commencée. On dresse le constat avec Bruno Bautil, Zoologiste et Biologiste marin et Thierry hanse, professeur ordinaire à l’UcLouvain au Earth and Life Institute.

Émission Tendances Première