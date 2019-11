Tendances Première : La gouvernance collaborative, holacratique, sociocratique… mais encore ? sur Auvio

La gouvernance collaborative, holacratique, sociocratique… mais encore ? Le pourcentage d'organisations qui s'engagent dans la mise en oeuvre d'une gouvernance collaborative a explosé ces dernières années. Il serait passé de 3% en 2012 à plus de 8% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, une gouvernance collaborative est plus susceptible d'augmenter l'agilité, l'engagement et le bien-être des collaborateurs qu'une gestion hiérarchie classique. Mais est-ce facile et adaptable à tous types d’entreprises ? On en parle avec Yannick BOLLATI co-fondateur de Phusis, Jean-Pierre Christiaens, Coordinateur du projet de transformation chez Partena Professional et Françoise Haumont, Administratrice Déléguée d'Archipelago Bruxelles.

Émission Tendances Première