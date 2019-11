Tendances Première : Les dessous du plaisir féminin. sur Auvio

Les dessous du plaisir féminin. L’étude de la sexualité féminine a été trop longtemps négligée. Pourquoi est-il urgent de s’y atteler ? Parce plus d’1 femme sur 2 ignore encore tout ou à peu prêt de son clitoris. Parce que l’orgasme est toujours autant glorifié alors qu’il n’est pas l’unique finalité du plaisir. Parce que s’approprier sa sexualité, c’est aussi s’approprier son corps. La fédération des Centres de Planning familial a lancé en début d’année des fiches pédagogiques et une brochure d’info dans le cadre d’une campagne de sensibilisation « les dessous du plaisir féminin ». On en parle avec Audrey Van Erck, psychologue, sexologue et thérapeute de couple et Eloïse Malcourant, chargée de communication à la Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS)

Émission Tendances Première