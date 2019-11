Tendances Première : réchauffement climatique et agroécologie sur Auvio

Nous allons devoir nous adapter aux changements climatiques, c’est un fait. Mais comment ? Du 7 au 17 novembre, le rendez-vous avec la solidarité internationale qu’est l’opération 11.11.11 nous donnera l’occasion de parler des bonnes pratiques d’agroécologie mise en œuvre au Burkina Fasso. Dans un contexte où l’eau se raréfie, où les terres agricoles se dégradent, l’agroécologie offre une réelle alternative : peu couteuse, elle permet aux communautés rurales de se passer d’engrais chimique et donc réduire les coûts, et atténuer l’impact de l’agriculture sur l’environnement. On en parle avec Philippe Baret professeur à l’Ucl à l’Earth and Life Institute, Vincent Delobel agriculteur « chèvrerie de la croix grise », Stéphane Desgain, monsieur alimentation au CNCD-11.11.11

Émission Tendances Première