Tendances Première : Le nudging, qu'est ce que c'est ? sur Auvio

On achète des bonbons ? Non, ce seront des salsifis Connaissez-vous le nudging ? Le nudging regroupe des techniques simples visant à changer l’environnement afin d’influencer les comportements. Le nudging est de plus en plus utilisé pour inciter à la consommation d’aliments sains. Des chercheurs en psychologie de l’UCLouvain viennent de prouver qu’elles permettent aussi de promouvoir la consommation de légumes très peu connus. Avec des résultats remarquables qui ouvrent des perspectives en matière de lutte contre l’obésité. Olivier Luminet professeur de psychologie de l’UCLouvain et Valérie Delzenne, coordinatrice de l'ensemble du projet Food4Gut.

Émission Tendances Première