Tendances Première : Nos ordinateurs sont très cons ! sur Auvio

Nos ordinateurs sont très cons ! (Ed. Albin Michel) C’est l’objet divin. Restaurants, rendez-vous médicaux, drague, shopping, impôts, itinéraires, l’ordinateur s’est glissé partout et surtout désormais dans notre vie quotidienne. Et pourtant qu’est-ce qu’il est con ! Oui, ces ordinateurs, smartphones, tablettes et autres logiciels vendus comme « intelligents » pour nous simplifier la vie peuvent en réalité avoir une fâcheuse tendance à nous la compliquer. Un grain de sable dans le système et vous atterrissez au pays de Kafka 2.0. On en parle avec le journaliste Cyprien Cini.

Émission Tendances Première