Tendances Première : L’amour et le bien-être en maison de repos sur Auvio

L’amour en maison de repos. Préserver la liberté relationnelle, affective et amoureuse en maison de repos est un défi de notre société. Le 22 octobre, Enéo abordera, comment par des pratiques bienveillantes, nous pouvons (re)connecter les résidents à leur corps (socio-esthétique, centre de bien-être en maison de repos). Et dans un second temps, comment le projet architectural et le projet de vie de l’institution peuvent-ils soutenir la liberté des relations affectives et amoureuses des résidents? Et enfin, Comment l’entourage, les proches et les volontaires par leurs actions favorisent les libertés de rencontres essentielles au bien-être des résidents? On en parle avec Anne Jaumotte, sociologue, chargée de projets à Enéo, mouvement social des ainés et Franck Delcroix, directeur du Foyer Sainte Elisabeth à St Ghislain.

Émission Tendances Première