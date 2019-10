Tendances Première : La conception de la pédagogie active sur Auvio

La pédagogie active tout le monde en parle mais qui sait définir ? Quel est concrètement le concept ? Convainc-t-il les parents ? Les élèves ? La méthode est-elle efficace ? Quelle est sa place aujourd’hui dans le paysage scolaire ? Vers quelle évolution va-t-elle ? Et dans un premier temps, ne devrait-on pas parler DES pédagogies positives ? On essaye d’éclaircir les choses avec Bernard Rey professeur au Centre de Recherches en Sciences de l’Education et Cédric Pinchart, directeur de l’Ecole Active

Émission Tendances Première