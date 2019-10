Tendances Première : Le procès de la violence sur Auvio

Le procès de la violence. Conjugale, sexiste, discriminatoire, policière, institutionnelle,… la violence est de plus en plus souvent dans les gros titres de l’actualité. "La violence en procès" est une conférence-fiction organisée par la Ligue des Droits Humains, en collaboration avec Bruxelles Laïque, dans le cadre du Festival des Libertés, le lundi 21 octobre au Théâtre National. Ce procès d’assises fictif est un dispositif unique. Le public y découvrira un mélange entre conférence et théâtre, expertise et humour, fond et forme. Il nous plongera dans un sujet d’une actualité brulante de manière inédite et démontrera qu’en matière de justice, rien n’est simple. On en parle avec Pierre Arnaud Perrouty, directeur de la LDH, Claire Marie Lievens, juriste de la LDH et Cédric Tolley, délégué de communication sociopolitique chez Bruxelles Laïques.

Émission Tendances Première