Tendances Première : Festival Alimenterre et Forum des alternatives sur Auvio

Festival Alimenterre et Forum des alternatives. Cette année, le grand Forum des Alternatives du festival Alimenterre se joint à la Quinzaine de la solidarité de la ville de Bruxelles pour un moment fort d’échanges, d’expérimentations et de partages sur les inégalités liées au système agricole et alimentaire et sur les alternatives concrètes pour lutter contre ces inégalités. On en parle avec Anne-Laure Van der Wielen qui est responsable du forum des alternatives.

Émission Tendances Première