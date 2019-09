Tendances Première : Mon enfant pense trop (Ed. Guy Trédaniel). Christelle Petitcollin sur Auvio

Mon enfant pense trop- Comment l'aider à bien vivre sa sur efficience (ed. Guy Trédaniel) C’est dès l’enfance que commencent les ennuis pour les sur efficients. Incompris et stigmatisés, critiqués et rejetés, en difficultés scolaires et sociales, ces enfants qui pensent trop ont un fonctionnement réellement différent, autant sur le plan neurologique, que psychologique. Hypersensibles et ayant une maturité bien au-delà de la précocité, ils ont besoin de l’aide des adultes pour comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Des solutions simples, concrètes et efficaces existent pour permettre à ces enfants à penser complexe de s’épanouir. C’est ce que nous propose Christelle Petitcollin

Émission Tendances Première