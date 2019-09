Tendances Première : Le Festival Maintenant 2019 sur Auvio

La deuxième édition du Festival Maintenant! sera lancée dans les prochains jours, avec un programme captivant ! Dès mercredi 25 septembre, ce sont près de 200 activités en lien avec la transition écologique et solidaire qui vont se succéder sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve et alentours. Tour d’horizon de ce qu’il ne faudra pas rater avec Christophe KONINCKX et Géraldine Dohet, ainsi que Gwendoline Viatour dont la vie a changé grâce à la première édition.

Émission Tendances Première